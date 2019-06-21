Altun:"Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder."
21 Haziran 2019 Cuma 23:36
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