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Fahrettin Altun'dan terörle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:05
Fahrettin Altun'dan terörle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:05
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