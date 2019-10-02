0553 313 94 23

Fahrettin Altun'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin 1'inci yılında Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, ''Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.'' dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
Fahrettin Altun'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin yıldönümünde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun şu ifadelere yer verdi;

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor.

Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik.

Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır.

Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
  1. Fahrettin Altun
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar ne zaman konuşur? Çocuklardaki dil gelişimi
    1. Çocuklar ne zaman konuşur?..
    2. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    3. İşsizlik maaşı nasıl alınır 2019 İŞKUR..
    4. Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler..
    5. BBP'den 50+1 açıklaması: Gayriciddi...
    6. Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 34.5 azaldı!
    7. Aksaray'da çocuk parkında yangın
    8. "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz"
    9. Ryan Babel Instagram hesabını kapattı
    10. Tenekeci YeniŞafak’tan ayrıldı
    11. Bağcılar'da tepki çeken fotoğrafın..
    12. EYT’lilerin mağduriyeti giderilecek mi?
    13. Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    14. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    15. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    16. Mecdelani'den Erdoğan'a övgü dolu..
    17. Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na..
    18. Yüksek istişare Kurulu toplantısı..
    19. Okul müdürü sosyal medya paylaşımları..
    20. CHP ve İYİ Parti.. IMF koalisyonu mu..
    21. Beşiktaş'ta sürpriz başkan adayı! İşte..
    22. Ankara'da tır köprüden uçtu: 2 yaralı
    23. Camiler kimliğimizdir, şehirlerin..
    24. Nasıl yaptıkları ortaya çıktı! MLKP'li..
    25. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza..
    26. Esenler Otogarı şehir eşkıyalarının..
    27. İSPARK’tan yandaş Cumhuriyet’e 2 ayda..
    28. Batman'da elektrik akımına kapılan..
    29. UEFA'dan Trabzonspor’a şok ceza!
    30. Erol Bulut'a Bundesliga'dan talip!..
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı