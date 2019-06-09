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Altun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız"

09 Haziran 2019 Pazar 22:58
Altun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilişinin ikinci yılı nedeniyle, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede yaşama hakkı tanımayacağız. Aybüke Yalçın'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 22:58
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
  2. Şenay Aybüke Yalçın

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