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Altun'dan Öztoklu'nun ailesine ve MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi

24 Mayıs 2019 Cuma 15:36
Altun'dan Öztoklu'nun ailesine ve MHP'ye başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'nun ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Altun, Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öztoklu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'nun uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve MHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:36
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu

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