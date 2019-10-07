Fahrettin Altun'dan operasyon açıklaması: Her türlü askeri hazırlık yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi'nin aktardığı habere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, sınırları içinde ve dışında potansiyel beka sorunu teşkil eden tüm terör unsurlarıyla mücadelesini kesintisiz ve kararlı biçimde sürdürmektedir. Bu mücadelede müttefiklerinin desteği olsun ya da olmasın, Türkiye terörü kaynağında kurutma konusunda gerekli ve yeterli kudret ve iradeye sahiptir. Başta Güney sınırları olmak üzere, bölgede cereyan eden güvenlik problemleri çok yakından ve dikkatle takip edilmekte, askeri ve siyasi önlemler gerektiği gibi alınmaktadır. Bölgede barışı ve huzuru sağlamanın yanında, meşru müdafaa hakkını kullanma ve vatandaşlarının güvenliğini tesis etmek için her türlü askeri hazırlık yapılmıştır. Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir. Bu süreçte başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili tüm devletlerle kapsamlı ve verimli diplomatik temaslar devam etmekte, bilgi alışverişi tabii biçimde sürmektedir. “

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."