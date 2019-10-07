0553 313 94 23

Fahrettin Altun'dan operasyon açıklaması: Her türlü askeri hazırlık yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Her türlü askeri hazırlık yapıldı. Zamana ve kapsama Türkiye karar verir. Amaç bölgeyi terörden temizlemek" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:34
Fahrettin Altun'dan operasyon açıklaması: Her türlü askeri hazırlık yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi'nin aktardığı habere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, sınırları içinde ve dışında potansiyel beka sorunu teşkil eden tüm terör unsurlarıyla mücadelesini kesintisiz ve kararlı biçimde sürdürmektedir. Bu mücadelede müttefiklerinin desteği olsun ya da olmasın, Türkiye terörü kaynağında kurutma konusunda gerekli ve yeterli kudret ve iradeye sahiptir. Başta Güney sınırları olmak üzere, bölgede cereyan eden güvenlik problemleri çok yakından ve dikkatle takip edilmekte, askeri ve siyasi önlemler gerektiği gibi alınmaktadır. Bölgede barışı ve huzuru sağlamanın yanında, meşru müdafaa hakkını kullanma ve vatandaşlarının güvenliğini tesis etmek için her türlü askeri hazırlık yapılmıştır. Güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilme yerine, zamanına ve kapsamına yine Türkiye karar verir. Bu süreçte başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili tüm devletlerle kapsamlı ve verimli diplomatik temaslar devam etmekte, bilgi alışverişi tabii biçimde sürmektedir. “
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:34
  1. İletişim Başkanı Fahrettin Altun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memede kola vuran ağrı için hangi doktora gidilir?
    1. Memede kola vuran ağrı için hangi..
    2. Emine Bulut'un katili hakim karşısına..
    3. Bartın'da 80 milyon yıllık doğa..
    4. Altun'dan operasyon açıklaması: Her..
    5. Yargı reformu teklifi komisyonda
    6. Bakan duyurdu! 'Yavuz bugün ya da..
    7. 'Türkiye Yavuz sondajıyla Rum..
    8. Doğu Anadolu'da 6 il için kritik uyarı!
    9. Başkan Erdoğan'dan ABD'nin..
    10. Kişisel verilerinize sahip çıkın!
    11. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    12. Mete Yarar Beyaz Saray'ın açıklamasını..
    13. Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın..
    14. Terim istifa mektubunu cebine koydu
    15. Savunma Sanayii Başkanı İsmail..
    16. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sabır taşırdı
    17. Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca..
    18. Sabiha Gökçen’den yılın 9 ayında 26..
    19. TMSF uluslararası toplantıya ev..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatla..
    21. 1,2 milyar dolar yatırımla tersine..
    22. 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman..
    23. YPG yanlısı Mcgurk çıldırdı
    24. Kırmızı listede aranan terörist Ayfer..
    25. Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna..
    26. Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı'..
    27. Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020..
    28. Toyota yine zirvede
    29. Büyük şaşkınlık... Gelin ve damat..
    30. Citroen de faizleri düşürdü
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?