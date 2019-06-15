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Altun'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:46
Altun'dan öğrencilere mesaj

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 07:46
  1. 2019 YKS
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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