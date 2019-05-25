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Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:47
Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:47
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Necip Fazıl Kısakürek

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