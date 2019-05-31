Altun'dan Kadir Gecesi mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Altun, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun." paylaşımında bulundu.

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