Fahrettin Altun'dan İstanbul'un fethi mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun." ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."

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