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Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında Osaka'da bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raporunu değerlendireceğini bildirdi

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
Altun'dan G20 Zirvesi paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunu değerlendireceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere, Japonya'nın Osaka şehrinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini hatırlattı.

Paylaşımında, "Diğer meselelerin yanında ticaret savaşları ve korumacılığa odaklanan bu başarılı ve yerinde organizasyona ev sahipliği yaptığı için Japonya'ya teşekkür ederiz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, kapanış konuşmasında BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yayımladığı rapor dahil olmak üzere, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin en son gelişmeleri de değerlendirecektir. Bu yılki zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere, dünya liderleriyle baş başa toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, bugünkü basın toplantısında bu görüşmelere de değinecektir."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:29
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. G20 Zirvesi

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