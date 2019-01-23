Fahrettin Altun: "Türkiye Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyor"
Twitter'dan açıklamalarda bulunanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor, yanı başımızda yıkıcı krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor." dedi23 Ocak 2019 Çarşamba 11:44
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Suriye meselesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
"Türkiye krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor"
Altun, "Türkiye Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor, yanı başımızda yıkıcı krize siyasi çözüm bulmak için de çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı olduğunu söyleyen Altun, "Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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