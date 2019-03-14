Altun'dan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, Kaşıkçı'nın cenazesi bulunana, yerel iş birlikçiler tespit edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar tüm gücüyle adalet davasına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin Reuters Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El Ayban'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası bir komisyon tarafından soruşturulmasına itirazını, "endişe verici" bulduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İnsan hakları alanında çalışan bir yetkilinin, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi tüm dünyanın tepkisini çekmiş bir olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasından neden rahatsızlık duyabileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu yaklaşımın şahsi bir kanaatten ibaret olduğunu, dost ve kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi görüşünü yansıtmadığını düşünmek isteriz. Kuşkusuz ki yaşanan olayın aydınlatılarak tüm katil ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi, uluslararası düzenin gereği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın uluslararası itibarının güvencesidir."

Yaşanan olayın politize edilmeden, sadece adalet davası göz önünde bulundurularak, tüm detaylarıyla soruşturulması gerektiğine işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Olayın yaşandığı 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren bu yaklaşımı benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, Kaşıkçı'nın cenazesi bulunana, yerel iş birlikçiler tespit edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar tüm gücüyle adalet davasına hizmet edecektir. Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan'da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz."