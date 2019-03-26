Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na kutlama mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Eskişehir'de coşkulu tribünler önünde güzel bir futbolla Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup elemelerinde Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından EURO 2020 elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir'de coşkulu tribünler önünde güzel bir futbolla Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum."

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