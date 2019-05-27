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Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Twitter hesabından, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

27 Mayıs 1960'ın Türkiye'de halkın iradesini yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarih olduğunu belirten Altun, "Demokrasimize leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları da suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997'de hep aynı zihniyet sahne aldı." ifadelerini kullandı.

Altun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ise 'Artık yeter!' diyen milletimizin darbecilere karşı destansı direnişi bir dönüm noktası oldu. Elbette bugün hem içeride hem de dışarıda vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını çok iyi biliyoruz. Fakat onlar da bilsinler ki günümüz Türkiyesi dünün Türkiyesi değildir. Artık Türkiye'de iktidarın kaynağı millet iradesidir.

Bugün artık 'halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok! 27 Mayıs darbesinin 59. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
  1. 27 mayıs 1960 darbesi
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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