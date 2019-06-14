Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'asaldırıyı kınadı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

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