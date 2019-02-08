Fahrettin Altun açıkladı: 24 saatte 4 bin 548 fikir geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sadece 24 saat içinde ‘2019’da ülkem için fikrim var’ projesine gelen öneri sayısını açıkladı.08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, ‘2019’da ülkem için fikrim var’ projesine ilişkin açıklamada bulundu. Son 24 saat içinde proje için 4 bin 548 fikir geldiğini söyleyen Altun, “Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.
YORUM YAZ