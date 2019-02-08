Fahrettin Altun açıkladı: 24 saatte 4 bin 548 fikir geldi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sadece 24 saat içinde ‘2019’da ülkem için fikrim var’ projesine gelen öneri sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, ‘2019’da ülkem için fikrim var’ projesine ilişkin açıklamada bulundu. Son 24 saat içinde proje için 4 bin 548 fikir geldiğini söyleyen Altun, “Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

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