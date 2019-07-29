Altun, özel sporcuları kutladı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun." Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

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