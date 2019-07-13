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Altun: "Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz."

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:18
Altun: "Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz."
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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:18
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