0553 313 94 23

Altınyıldız Classics Özbekistan'da ilk mağazasını açtı

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif:- "Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurt dışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. (Özbekistan'da) İlk mağazamızı Taşkent'te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz"

02 Temmuz 2019 Salı 13:38
Altınyıldız Classics Özbekistan'da ilk mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Özbekistan'daki ilk mağazasını başkent Taşkent'teki Compass AVM'de müşterilerinin hizmetine sundu.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Özbekistan'daki ilk mağazasını ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Taşkent'te açtı. Yeni mağazasında geniş ürün gamıyla hizmet verecek olan marka, Altınyıldız Classics şıklığına ulaşmak isteyenleri üstün kumaş kalitesi ve ileri teknoloji ile buluşturacak.

Taşkent'in uğrak noktalarından Taşkent Compass AVM'de açılan mağazada Altınyıldız Classics koleksiyonu takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, markanın büyüme hedefleri içinde yurt dışı mağazalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Altınyıldız Classics olarak 3 yıl içinde yurt dışında 100 mağazaya ulaşarak her kıtada var olmayı hedefliyoruz. Büyüme adımlarımız içinde Özbekistan'ın da önemli bir yeri bulunuyor. İlk mağazamızı Taşkent'te açtık ve 2 yıl içinde ülkede 10 mağaza ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Altınyıldız Classics kalitesini Özbekistan'ın her köşesine taşıyarak, markamızı daha da güçlendireceğiz.

Altınyıldız Classics, yurt içinde de 55 ilde toplam 170 Altınyıldız Classics mağazası, Boyner-YKM katlı mağazaları ve online satış kanalı ile müşterilerine kusursuz bir deneyim yaşatıyor. 2018'i çok verimli geçirdik, bir önceki yıla göre yüzde 20 büyümeyle tamamladık. 2019'da da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında emin adımlarla ilerliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:38
  1. altınyıldız
  2. Boyner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta düğüne katıldı
    1. AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta..
    2. Sındırgı’da turizm yatırımları mercek..
    3. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    4. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    5. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    6. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    7. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    8. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    9. Defne serüveni başlıyor
    10. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    11. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    12. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    13. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    14. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    15. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    16. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    17. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    18. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    19. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    20. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    21. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    22. Kafasına sac düşen işçi yaralandı
    23. Yıllarca kadavra olmak için yaşadı,..
    24. Çorum’da yangın
    25. Erzincan'da otomobil ile hafif ticari..
    26. Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne..
    27. Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır..
    28. Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin..
    29. Zirvede büyük heyecan
    30. Uzmanlar uyarıyor! Bu e-postaları..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız