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Altınyıldız Classics ile "yıldız" gibi giyinin

Koleksiyonun öne çıkan kombinleri arasında olan, siyah şal yaka, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yaka smokinler marka yüzü Burak Özçivit’in favorileri arasında yer alıyor

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:41
Altınyıldız Classics ile "yıldız" gibi giyinin

İSTANBUL (AA)- Altınyıldız Classics, özel günlere özel tercihi smokin koleksiyonu ceremony ile 2019 yazına hazırlanıyor.

Altınyıldız’dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyonun öne çıkan kombinleri arasında olan, siyah şal yaka, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yaka smokinler marka yüzü Burak Özçivit’in favorileri arasında yer alıyor.

Burak Özçivit'in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics, takım elbise uzmanlığının yansıması olan 2019 smokin koleksiyonu ceremony ile yaz davetlerine imzasını atıyor. Farklı stillere sahip alternatiflerin yer aldığı koleksiyondaki smokinler, düğün ve mezuniyetlerde şıklığıyla öne çıkmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Kumaşa, kaliteye ve tasarıma önem veren Altınyıldız Classics’in Yaz 2019 smokin koleksiyonu ceremony, füme, bordo, lacivert, siyah ve beyaz kumaş tonlarında özel smokinleri ile 17 farklı modelden oluşuyor. Zengin kumaşları ve dikimdeki ustalığı ile dikkati çeken koleksiyon, farklı kullanım seçenekleri ile de üstünlük sağlıyor. Koleksiyondaki parçalar, çıkma yaka tercihleriyle özel günler dışında günlük ve iş hayatında da rahatlıkla takım elbise olarak kullanılıyor. Koleksiyon, yaz davetlerinde tarzıyla fark yaratmak isteyenlere de beyaz smokin seçeneği ile hitap ediyor.

Yaz davetleri için Altınyıldız Classics’i tercih edenler, şimdi mağazalardan avantajlı olarak alışveriş yapabiliyor. Hem smokinler hem de ata yaka gömlek, papyon, kuşak, kemer, kol düğmesi, ayakkabı, kemer seti gibi tamamlayıcı parçalar özel menü fiyatıyla mağazalarda yer alıyor. Altınyıldız Classics erkeğinin şıklığına ulaşmak isteyenleri mağazalarda cazip fırsatlar bekliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:41
  1. Altınyıldız Classics

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