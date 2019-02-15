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Altıntaş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:13
Altıntaş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Kütahya-Afyon karayolunun 35 . kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Şükrü T. yönetimindeki 33 CUS 37 plakalı tır şöförün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır sürücüsü Şükrü T. yaralandı. Yolun bir şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kalırken Altıntaş Jandarma ekipleri kontrollü geçiş için tedbir aldı.


Yaralı Şükrü T. 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:13
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