0553 313 94 23

Altıntaş’ta tarım arazilerine giden yollarda bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde aşırı yağış ve doğal nedenlerle bozulan tarım arazisi yollarının ve köprülerin yapım çalışmalarına belediye tarafından başlandığı bildirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:56
Altıntaş’ta tarım arazilerine giden yollarda bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde aşırı yağış ve doğal nedenlerle bozulan tarım arazisi yollarının ve köprülerin yapım çalışmalarına belediye tarafından başlandığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Hasat mevsiminde, çiftçilerimizin ürünlerini toplamak maksadı ile kullandıkları yolların, doğal nedenler ile aşınıp yıpranması ve tarım hasadı dönemi olması sebebiyle, üreticilerimizin hasat yaptıkları tarlalarına daha güvenli ve daha konforlu ulaşabilmesi için, ağırlıklı olarak kullanılan tarım arazi yollarını açma çalışmaları, Belediye ekiplerimiz tarafından başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak ilçemiz Gırtik köprüsü ve pirince-Akbunar arazi yollarının yapımını gerçekleştiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Demokrasinin gereği neyse AK Parti’nin mensupları görevlerine milletin hayrına olacak şekilde devam edecektir."
    1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin..
    3. Çankayalı çocuklar yazın tadını spor..
    4. Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi..
    5. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve..
    6. Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e..
    7. Tercihlere yön veren dijital girişim
    8. Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    9. Uzmanlar, Boris Johson’un..
    10. Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    12. Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları..
    13. Tırın üzerinde bulunan iş makinesi..
    14. Serdar Çam: KKTC kültürel..
    15. PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT..
    16. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    17. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    18. ÖSYM'den sınava girecek adaylara..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. Bu restoranda QR koduyla girilen..
    21. İstanbul merkezli 11 ilde "sahte..
    22. CHP'den Düzce açıklaması
    23. Konya'da mısır tarlaları arasına..
    24. Vali Soytürk, köy muhtarlarıyla bir..
    25. Vali Gül’den GAÜN Tekponark’a ziyaret
    26. Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine..
    27. Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana..
    28. Fabrika yangınında hayvanlar da..
    29. Alman kimya devi Bayer'e tazminat..
    30. İran ordusuna bağlı komutan esti..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor