Altıntaş’ta tarım arazilerine giden yollarda bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde aşırı yağış ve doğal nedenlerle bozulan tarım arazisi yollarının ve köprülerin yapım çalışmalarına belediye tarafından başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Hasat mevsiminde, çiftçilerimizin ürünlerini toplamak maksadı ile kullandıkları yolların, doğal nedenler ile aşınıp yıpranması ve tarım hasadı dönemi olması sebebiyle, üreticilerimizin hasat yaptıkları tarlalarına daha güvenli ve daha konforlu ulaşabilmesi için, ağırlıklı olarak kullanılan tarım arazi yollarını açma çalışmaları, Belediye ekiplerimiz tarafından başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak ilçemiz Gırtik köprüsü ve pirince-Akbunar arazi yollarının yapımını gerçekleştiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.