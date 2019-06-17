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Altıntaş’ta tarım alanlarında kapsamlı incelme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
Altıntaş’ta tarım alanlarında kapsamlı incelme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri tarım alanlarında incelemelerde bulundu.


Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri ekili alanlardaki buğdayları hasat öncesi inceleyerek bölgede verimin daha da artırılması için neler yapılabilir konularında araştırma ve tespitlerde bulundu.


Türkiye’nin önemli buğday üretim merkezlerinden biri olan Altıntaş ovasındaki buğdayların daha verimli olması için bu tip çalışmaların yapılmaya devam edileceği bildirildi. Buğday tarlalarından çeşitli numuneler alan yetkililer, aldıkları örnekleri Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsülaboratuvarlarında inceleyecekleri açıklandı.


Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, yaptığı açıklamada, ’’Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu’nun incelemeleri ilçemiz ve bölge tarımı açısından oldukça önemlidir. Yapılan yakın çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte ürün güvenliği ve güvencesi açısından doğa dostu çalışmaların yapılması konusunda çalışmalarımız olacak’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
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