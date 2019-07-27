Altıntaş’ta "Reyis ve Mesut" isimli yeni buğday çeşitleri tanıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Beşkarış Köyü’nde, hububat hasadı vesilesi ile "Reyis ve Mesut"isimli buğday çeşitlerinin de tanıtıldığı "Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Tarım ve Orman Müdür VekiliMustafa Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Altıntaş’ın bölgenin en büyük tahıl ambarlarından biri olmasının, hem vatandaşlarımıza hem de biz yetkililere bazı sorumluluklar yüklediğini belirten Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ’’Bu sorumluluklar içerisinde en önemlisinin ise değişen iklim şartlarının da göz önünde bulundurularak üreteceğimiz ürünlerin ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlaması ve aynı zamanda vatandaşlarımızın en sağlıklı ürünü tüketebilmesi sorumluluğudur." dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yaptığı konuşmada, ’’Yeni üretilen "Reyis ve Mesut" isimli buğday çeşitlerinin hasadına tanıklık ettik. Tüm çiftçilerimize kazasız ve bol kazançlar diliyoruz. Kaliteli ürün almak için yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.