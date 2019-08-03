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Altıntaş’ta istişare toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapılanması ile ilgili bilgi paylaşımı ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Altıntaş’ta istişare toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapılanması ile ilgili bilgi paylaşımı ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Orman Genel Müdürlüğü Müfettişi Ali Şimşek, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cafer Bal, Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Daire Başkanlığı Mühendisi Mesut Hamit Demirci, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Ramazan Balcı, Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı ve Altıntaş Orman İşletme Şefi Murat Akman katıldı.


Toplantıda, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü sorunları veOrman Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapılanması ile ilgili bilgi paylaşımı ve istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
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