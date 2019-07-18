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Altıntaş’ta Hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2019 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac yolculuğuna çıkacak olan hacı adayları için Ulu Camii önünde “Hacı adaylarını uğurlama programı” düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Altıntaş’ta Hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2019 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac yolculuğuna çıkacak olan hacı adayları için Ulu Camii önünde “Hacı adaylarını uğurlama programı” düzenlendi.


Programa Ulu Camii İmam-Hatibi Naci Amağan’ın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Müezzin Süleyman Amağan kutsal topraklarla ilgili ilahi ve kaside okudu. Getirilen tekbir ve salavatlarla program devam etti.


Altıntaş ilçe Vaizi Mehmet Emin Şahin, hacı adayları ve uğurlamaya gelen vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada, ’’Kutsal yolculuğun önemini hepimiz biliyoruz. Hacı adaylarımızın sağlıklı ve huzurlu bir hac yapmış olarak tekrar vatanımıza dönmeleri en büyük temennimizdir’’ dedi.


Daha sonra hacı adaylarının kendilerini uğurlamaya gelenlerle helalleşmesi ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
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