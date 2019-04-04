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Altıntaş’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde , Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıylaMustafa Kemal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından etkinlik düzenlendi.

04 Nisan 2019 Perşembe 21:09
Altıntaş’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde , Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıylaMustafa Kemal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından etkinlik düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" etkinliğine Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Protokolü, otizmli bireyler ve aileleri, öğrenciler, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.


Mavi balonlar ve otizme dikkat çekmek için açılan pankartlarla Altıntaş PTT binası önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 1kilometrelik yürüyüşten sonra Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde sona erdi. Okulun bahçe duvarına Kaymakam ve Belediye Başkanı ile beraber öğretmenler, otizmli bireyler ve öğrenciler, duvara asılan beyaz bez üzerine mavi boya ileellerini basarak farkındalık gerçekleştirdiler.


Okul bahçesinde protokol ve öğrencilere okul öğretmenleri tarafından ’’otizm nedir’’konusu anlatıldı.


2008 yılında birleşmiş milletler tarafından 2 Nisan gününün otizm farkındalık günü ilan edildiğini belirten Kaymakam Arcaklıoülu, ’’Bizde bu amaçla bugün ilçemizde otizmde bir farkındalık oluşturmak için ilçe merkezimizde postanemizden başlayarak Mustafa Kemal Ortaokulumuzda bitecek şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah otizm farkındalığını ilçemiz adına oluşturmuş oluruz’’ dedi.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen programa katıldık. Otizm için izini bırak programı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.


Otizmde farkındalık yaratmak ve otizmli öğrencilerimize toplumda pozitif anlamda destek vermek amacıyla Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikti. Otizm yaşamın ilk yıllarında fark edilebilirse olumlu anlamda gelişmeler yaşanabilen bir rahatsızlık. Dolayısıyla bizde buna dikkat çekmek ve otizmli öğrencilerimize özellikle eğitim anlamında pozitif anlamda katkı sunmak maksadıyla postanemiz önünden Mustafa Kemal Ortaokulumuza kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bunun sonucunda mavi el işaretlerini basarak herkes tarafından algılanmasını sağlanmış olduk’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 21:09
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