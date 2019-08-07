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Altıntaş’ta Beşkarış Sulama Barajı ile ilgili istişare toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bölgenin en büyük sulama barajı Beşkarış barajı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
Altıntaş’ta Beşkarış Sulama Barajı ile ilgili istişare toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde bölgenin en büyük sulama barajı Beşkarış barajı ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Beşkarış Sulama Barajı ile ilgili gerçekleştirilen ve Kütahya Vali Yardımcısı Sayın Ali Bezirgan’ın başkanlığında,Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya İl Tarım ve Orman MüdürüOrhan Özçalık, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman MüdürüYusuf Başan, DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü ve DSİ Kütahya Şube Müdürlüğü’nden ilgili yetkililerin katıldığı istişare toplantısı sonrasında baraj faaliyetleri yerinde incelendik. Bölgede yaptığımız incelemelerde, çiftçilerimizin daha yüksek gelir getiren alternatif ürünlere yönelmesini ve bu yelpazeninsulama havzasında ekimi yapılan tarımsal bitki deseniyle geliştiğini görmek bizleri memnun etti’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
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