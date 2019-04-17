Altıntaş’ta 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri için kermes

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen kermese yoğun ilgi gösterildi.

Altıntaş Müftülüğü öncülüğünde 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin aileleri ve Altıntaş halkı tarafından düzenlenen Kermese Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş Müftüsü Muammer Orlu, "4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerimiz için düzenlediğimiz kermesimize Altıntaş halkı yoğun katılım sağladı. Öğrenci velilerimiz ve hatta katkıda bulunmak için el birliği ile çalıştılar. Protokol üyelerimizin tamamı katıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Müftülük olarak İslamın emrettiği üzere iyi bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mevcut olan 60 öğrencimiz için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.