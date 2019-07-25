Altıntaş’ın sağlık sorunları konuşuldu

KÜTAHYA (İHA) Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Belediye Başkanı Arif Teke’nin makamında ilçenin sağlık sorunlarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Toplantıya Kütahya İl Sağlık Müdürü, Uzman Dr. İsmail Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Dr. Erkan Gaygısız ile Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüt Yıldız katıldı.

Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Altıntaşımızın sağlık hizmetlerini konuştuk. İlçe halkımızın daha iyi şartlarda sağlık hizmetleri alması için yapılması planlanan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. İlçe Hastanemizde var olan eksiklikler ile ilgili taleplerimizi ilettik. Hedefimiz Altıntaş’lı vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmeti almasını sağlamak’’ ifadelerini kullandı.