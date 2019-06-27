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Altıntaş tarihinde ilk defa Kent Konseyi oluşturuldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe tarihinde ilk defa Kent Konseyi oluşturuldu ve ilk toplantı gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:37
Altıntaş tarihinde ilk defa Kent Konseyi oluşturuldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe tarihinde ilk defa Kent Konseyi oluşturuldu ve ilk toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda Kent Konseyi Başkanlığına Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu seçildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla ilçe tarihinde ilk defa kent konseyi kuruldu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir oluşumdur. Sayın Kaymakamımız başkanlığında STK temsilcilerimiz ve Muhtarlarımızın toplantıda aldığı kararlar Belediye Meclisimize sunulacak ve kabul edilen hizmetler ilçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak. Artık Altıntaş ilçemiz şeffaf ve tüm bireylerin katılımı ve görüşleriyle yönetilecek. Bu toplantı senede iki kez tekrarlanacak. İlçemiz için bu toplantılarda alınacak kararlar hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:37
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