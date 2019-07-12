Altınözü’nde korkutan ev yangını Hatay’ın Altınözü ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Babatorun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayet Sözer’e ait evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Çatısı da yanan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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