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Altınova’ya kreş ve semt evi müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:24
Altınova’ya kreş ve semt evi müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2. döneminde imar problemini çözdüğü Altınova bölgesine kreş ve semt evi yapacaklarının müjdesi verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir mahalle muhtarının evinde bölge muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirdiği hizmet koordinasyon toplantılarını 3. döneminde de sürdürüyor. Başkan Tütüncü’nün, birlikte yönetim anlayışına iyi bir örnek olan hizmet koordinasyon toplantısı, bir yıl içerisinde, her hafta bir muhtarın evinde belediye bürokratları ve 5 muhtarın katılımıyla yapılıyor. Her yıl tekrarlanan ve 68 mahalle muhtarını kapsayan hizmet koordinasyon toplantısıyla mahallelerin hizmet taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.



Muhtarlar toplantısının 3.dönemi başladı


‘Yerel yönetim yerelde yapılır’ anlayışıyla başlatılan bu toplantılar, belediye yönetimi ve muhtarların mahallelere yapılacak hizmetleri birlikte istişare etmesi bakımından da önem taşıyor. Belediyeyi ve bürokratlarını mahallelere taşıyan muhtar istişare toplantısının bu dönemki ilk buluşmasına Altınova Orta Mahalle Muhtarı Nurten Kurt ev sahipliği yaptı. Toplantıya Başkan Hakan Tütüncü’nün yanı sıraBaşkan Yardımcıları Sebahat Adanır, Orhan Kocaağa, Meclis Üyesi Ramazan Çakır, İmar Danışmanı Ramazan Eciş, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Zabıta müdürlüklerinin bürokratları, Altınova Menderes, Sinan, Düden ile Göksu Mahalle muhtarları katıldı.



“Çiçek gibi bir 5 yılımız olacak”


Başkan Tütüncü, toplantıda muhtarlardan bölgelerine belediye ve diğer kamu kurumlarından talep ettikleri hizmetleri dinledi ve bürokratlarıyla taleplerle ilgili çözüm üretti. Muhtarlarla, belediyenin yeni dönem çalışmaları ile mahallelerin problemlerini değerlendirdikleri hizmet istişare toplantılarının 3. döneminin başladığını belirten Tütüncü, “Tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Her şey imkânlar nispetinde oluyor. Önümüzde 5 yıl var. Mahallerimizin hizmet taleplerini muhtarlarımızla ele vererek karşılayacağız. Çiçek gibi bir 5 yılımız olacak. Birlik ve beraberlikten güç doğar. Gelecek hedeflerimize muhtarlarımızla birlikte yürüyoruz" ifadesini kullandı.



Altınova değerleniyor


Tütüncü, toplantıda Altınova bölgesine yeni eserlerin müjdesini de vererek, “Antalya kent merkezinin tarım ve ticaret merkezi olan Altınova’nın, 35 yıla yakın süren imar problemini 2. dönemimde çözmüştük. Bölge sakinlerinin imarla ilgili beklentilerini de karşıladık. İmar sorununu ortadan kaldırdıktan sonra bölgedeki temel belediyecilik hizmetlerimizi artırarak sürdürdük. Yeni yol, mevcut yolların asfaltlanması, yeni yeşil alanların oluşturulması, semt spor sahası, sağlık tesisi gibi çalışmalar ve yeni imar haklarıyla Altınova’nın yaşam değerini, cazibesini yükselttik. Yeni dönemimizde de bölgeye yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Altınova sakinlerinin kültür, sanat ve sosyal etkinliklere kolay bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla bölgeye 4. semt evimizi yapacağız. Semt evimizde, ev hanımlarımıza meslek ve sanat kursu, çocuklarımıza etüt merkezi açacağız. Altınova’daki mahallerimizde çalışan annelerimiz için de bölgeye Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 4. şubesini inşa edeceğiz. Bu iki eseri kısa bir zaman içerisinde inşa ederek, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Menderes Mahallemizde iki tane çocuk oyun alanı yapacağız. Bölgenin yeni okul taleplerini de karşılamak için de Ak Parti Antalya Milletvekillerimizle gerekli çalışmaları yapıyoruz.Bölgedeki mahallelerimizdeki asfalt, yeni yol açma, yeni yeşil alan gibi çalışmalarımız artarak devam edecek. Bölge sakinlerinin diğer kamu kurumlarından talep ettikleri yatırımların da takipçisi olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:24
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