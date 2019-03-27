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Altınovalı gençlerden yaşlılara ziyaret

Yalova’da, Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ve Yalova Paşakent Huzurevi’ni ziyaret ettiler.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
Altınovalı gençlerden yaşlılara ziyaret

Yalova’da, Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ve Yalova Paşakent Huzurevi’ni ziyaret ettiler.


Yaşlılarla bir araya gelen Altınovalı gençler, büyüklerinin ellerini öperek, kendileriyle sohbet ettiler.


Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, “Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak geçmişimizin yarınları olan büyüklerimizi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret ettik. Büyüklerimizi ziyarette bulunup kendileriyle sohbet ederek Altınova’mızın geçmişi hakkında konuştuk. Ardından Yalova Paşakent Huzurevi ziyaretinde bulunup, burada güzel memleketimizin her köşesinden olan büyüklerimiz ile bir araya geldik. Kendilerine onlar kadar güzel olmasa da çiçek hediye ettik. Rabbim büyüklerimize sıhhat afiyet nasip etsin inşallah” dediler.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:26
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