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Altınordu'nun genç yetenekleri karneleriyle sevindirdi

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:02
Altınordu'nun genç yetenekleri karneleriyle sevindirdi

İZMİR (AA) - Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını 45 takdir, 34 teşekkür belgesi ile tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, akademi öğrencilerinden Onuralp Çevikkan'ın 99.50 not ortalamasıyla okulunun ilk dönemini birincilikle bitirdiği, Kuzey Sapaz, Hüseyin Maldar ve Mert Furkan Bayram'ın da yaş gruplarında en yüksek not ortalamasına sahip sporcular olduğu bildirildi.

Futbol Akademisi Milli Eğitim Okul İşleri Sorumlusu Funda Hızlı Atik, çocukların ders durumlarının yıl içerisinde sürekli olarak kontrol altında tutulduğunu ve eksiklerinin tamamlandığını belirterek, iyi birey olmanın en önemli şartının iyi öğrenci olmaktan geçtiğinin altını çizdi.

Atik, öğrencilerinin bu başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:02
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