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Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa

Altınordu'nun Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki sahaya eski TFF Gelişim Direktörü Ahmet Güvener'in ismi verildi- Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan:"Bugüne kadar kimsenin yürümediği bir yolda yürüyoruz. İnanıyoruz ki başaracağız"

06 Aralık 2018 Perşembe 13:59
Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübünün Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki sahaya eski TFF Gelişim Direktörü Ahmet Güvener'in ismi verildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan Ahmet Güvener Sahası’nın açılışının gerçekleştirildiği bildirildi. Sahanını açılışını Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla en kıdemli kadın personel olan muhasebe ve mali işler müdürü Fadime Eskiköy Polat ile Altınordu Futbol Akademisi'nin en eski öğrencisi Egehan Gök'ün yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Güvener'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akademi Ligleri’nin kurucu direktörü olduğunu kaydetti. Güvener'in merhum TFF Başkanı Hasan Doğan döneminde "Türkiye futbolu kucaklıyor" projesiyle Türk futbolunun en geniş kapsamlı gelişim hareketini başlattığını ifade eden Özkan, şunları aktardı:

"İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganı, onun döneminde bulunmuş bir slogandır. Bugün oynadığımız akademi ligleri, sayın Güvener’in eseridir. O nedenle ismini bir sahamıza vererek kendisine hak ettiği bir teşekkürü sunuyoruz."

Özkan, Altınordu altyapısındaki futbolculara da seslenerek, "Bizim misyonumuz, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmektir. Sizler, yaptığınız işin gerçek bir meslek olduğunun bilincine varın ve bu armanın kıymetini çok iyi anlayın. Bugüne kadar kimsenin yürümediği bir yolda yürüyoruz. İnanıyoruz ki başaracağız. Sizler benim yaşama sevincimsiniz." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:59
  1. Ahmet Güvener
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  3. altyapı
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