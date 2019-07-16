Altınordu’da sıkı çalışma

Altınordu Belediyesi tarafından pis koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ile temizlik işlerinin daha hızlı yapılması amacıyla çöp atılırken uyulması gereken kurallar hakkında kapı kapı gezilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Altınordu Belediyesi, temiz bir Altınordu düşüncesiyle ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ot biçmeden ibadethane temizliğine, yol süpürmeden yıkamaya birçok alanda çalışma yürüten Altınordu Belediyesi ekipleri bu çalışmaları yaparken en büyük problemi yanlış atılan çöpler sebebiyle yaşıyor. Vatandaşların konteyner kenarlarına ve şehrin muhtelif yerlerine bıraktıkları çöpler ekiplere büyük zorluk yaşatırken şehrin temizlenmesinde ise gecikmelere sebebiyet veriyor.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi ekipleri de bu durum karşısında vatandaşların bilgilenmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla ekipler kapı kapı dolaşarak hem Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarını anlattı hem de hazırlanan el broşürleriyle çöplerin doğru atılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Yapılan uygulamayı değerlendiren vatandaşlar, Altınordu Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmelerin pis koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi açısından çok doğru bir karar olduğunu belirttiler. Herkesin bu bilinci kazanması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.