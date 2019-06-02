0553 313 94 23

Altınordu’da geleneksel Ramazan eğlencesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altınordu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan “Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” etkinliği Altınordululara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşattı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:57
Altınordu’da geleneksel Ramazan eğlencesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altınordu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan “Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” etkinliği Altınordululara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşattı.


‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediye’ parolası ile çalışmalarını sürdüren ve sosyal projelere büyük önem veren Altınordu Belediyesi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Geleneksel İftar Çadırında vatandaşları aynı sofrada buluşturan Altınordu Belediyesi bunların yanı sıra gerçekleştirdiği ve Köprübaşı Meydanında düzenlendiği Meddah ile İbiş, Hacivat ile Karagöz gösterileri gibi Ramazan etkinlikleriyle de vatandaşlara nostalji dolu bir Ramazan yaşattı.


Kültürel etkinliklerde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan Altınordu Belediyesi bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde “Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” etkinliği gerçekleştirdi. Sırrı Paşa Caddesi Tahıl Pazarında kurulan alanda düzenlenen etkinliklerde bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Düzenlenen etkinliklere Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.


“Geleneksel Ramazan Eğlenceleri” çerçevesinde usta isimler tarafından hacivat ile karagöz, meddah, ortaoyunu, illüzyon, jonglör ve balon gösterileri yapıldı. Gerçekleştirilen meddah, hacivat ile karagöz oyunları ve illüzyon gösteriler alanı dolduran Altınordululara hem nostalji hem de büyük heyecan yaşatırken sergilenen balon gösterileri ise çocukların büyük beğenisini topladı.


Hazırlanan etkinlikler Ramazan’a renk katarken vatandaşlarda düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşlar ayrıca geleneksel kültürün izlerini taşıyan ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlara duyarlılığı dolayısıyla da Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Altınordu Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:57
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile buluşuyor
    1. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    2. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    3. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    4. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    5. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    6. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    7. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    8. Böyle eziyet görülmedi
    9. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    10. THY'den yılın rekoru
    11. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    12. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    13. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    14. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    15. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    16. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    17. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    18. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    19. Avşar’ın bayram mesajı
    20. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    21. Gürkan’ın bayram mesajı
    22. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    23. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    24. Gıda imalathanelerine denetim
    25. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    26. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    27. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    28. Ramazan sohbetleri sona erdi
    29. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    30. Antalya çifte bayram yaşayacak
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür