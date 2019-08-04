Altınordu'da bir kişi nehirde boğuldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde nehirde akıntıya kapılan genç boğuldu. Fındık toplamak için Ulubey ilçesinden Altınordu'ya gelen Tolga Baki (21) öğle molasında Sağırlı Mahallesi'nde Melet Irmağı'na girdi. Baki, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.