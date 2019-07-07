Altınordu yeni sezonda mücadeleci olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Altınordu organizasyonundaki her birey ve her takım, görevini kusursuz bir şekilde ve sonuna kadar inançla yapar. Bu gen özelliğimizin, yeni sezonda da bizi gidebileceğimiz en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda genç, enerjik, mücadeleci, tempolu ve coşkulu bir takım izleteceklerine söz verdi. Geride kalan 7 sezonda TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de 2 şampiyonluk yaşadıklarını kaydeden Eroğlu, "Dört kez play-off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Altınordu organizasyonundaki her birey ve her takım, görevini kusursuz bir şekilde ve sonuna kadar inançla yapar. Bu gen özelliğimizin, yeni sezonda da bizi gidebileceğimiz en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, bünyelerindeki Altınordu Futbol Akademisi'nin "altın madeni" olduğunu belirterek, 25 kişilik kadrolarının en az 15’inin akademiden yetiştiğini kaydetti.

Geçen sezonu Niğde Anadolu'da Fatih Aktay, Musa Caner Aktaş, Egehan Gök, Onur Taha Takır, Ali Emre Yanar ve Yusuf Yalçın Arslan’ın Altınordu’ya döndüğünü, akademiden Atalay Yıldırım, Mertcan Dağlı, Ravil Tagir ve Burak İnce’nin A Takım’a yükseldiğini aktaran Eroğlu, geçen sezonki kadrodan Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün ve Ali Mert Aydın’ın da yola devam ettiğini ifade etti.

Eroğlu, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ve Alican Özfesli gibi değerlerin de bu şekilde yetiştiğini belirterek "Artık kusursuz çalışan bir sistem kuruldu. Akademi yetiştirecek, biz işleyeceğiz ve her bir gencimiz Altınordu armasına olan borcunu ödedikten sonra Avrupa'nın en iyi kulüplerine doğru bir yolculuğa başlayacak." şeklinde görüş belirtti.