



AYDIN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2019-2020'nin ilk antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Sezona ligin en genç ve dinamik ekibi olarak başlayacaklarını belirten Özkan, "Şans, yanınızda olsun. Geçen sezon da emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim için kolay bir sezon olmayacak. Biz her zaman sahada önce futbol oynayan, zaman geçirmeyen, hakemle oynamayan, işine bakan ve işine konsantrasyon sağlayan takım olacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Türk ve dünya futboluna önemli futbolcular kazandırdıklarını aktararak, "Bu sene bizim için altın bir yıl. Bir maden var, altın madeni. Bunu en iyi şekilde işlememiz gerekiyor. Bu çocuklarımızı istediğimiz seviyeye getirdikten sonra sahaya sürmemiz, onları sahada görmemiz bizim için çok önemli." diye konuştu.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Samim Süloş ve yönetim kurulu üyeleri ile TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da katıldı.

Altınordu'da yeni transfer Engin Bekdemir de açılışta futbolculara hitaben bir konuşma yaptı.

Açıklamaların ardından oyuncular, sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, kendilerinden kulüp bulmaları istenen Serdar Deliktaş, Enes Kubat, Murat Uçar ve David Deniz yer almadı.

Dedesi vefat eden Anıl Koç'a ise 1 gün izin verildiği öğrenildi.