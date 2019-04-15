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Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1.

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:50
Altınordu - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor’a 2-1 yenildikleri maçın ardından Play-Off barajından uzaklaştıklarını kaydederken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de “Play-Off’da karşılıklı maçlarda, kupada ve önceki yıllardan beri süren tecrübemizin iş yapacağını düşünüyorum” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 yenilen Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi. İlk 6’nın en önemli adayları arasında yer alırken Play-Off barajından biraz uzaklaştıklarını ifade eden Eroğlu, “Kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlayıp diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Rakibe karşı hücum anlamında çok pozisyon ürettik. Kazandığımız, son vuruşu yapamadığımız pozisyonlar var. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı amacımız bu tempoyu arttırıp rakibin dengesini bozmaktı, golü bulduk. 1-0’dan sonra ister istemez rakipten topu alamadık. 1-1’den sonrada girdiğimiz gol pozisyonlarını atsak maç lehimize dönecekti” dedi.


Maçı 10 kişi tamamladıklarını hatırlatan Eroğlu, “Oyunu tutmaya çalışsak da yediğimiz gole kadar gol bulma çabamızı sonuçlandıramadık” diye konuştu.



Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise Altınordu karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “En son 4 hafta önce kazandık. Bu maç ilk 6’yı ilgilendiren, her 2 takım için de 6 puanlık bir maçtı. Koşan, mücadele eden, organize bir takım karşısında özellikle ilk yarı kötü oynadık. Belki de ilk defa soyunma odasında futbolcularıma bu sene sesimi yükselttim ama 2. yarı beni mahcup etmediler. İşin güzel tarafı dönüş maçımız oldu diye düşünüyorum. Çünkü bizim ilk 6 içerisinde yer aldığımız zaman Play-Off’da karşılıklı maçlarda, kupada ve önceki yıllardan beri süren tecrübemizin iş yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:50
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