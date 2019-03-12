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Altınordu Terminali Temmuz ayında hizmete girecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu ilçesinde çevre yolunun hemen kenarında yapımı sürdürülen Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Temmuz ayında hizmete açılacağını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 17:26
Altınordu Terminali Temmuz ayında hizmete girecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu ilçesinde çevre yolunun hemen kenarında yapımı sürdürülen Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Temmuz ayında hizmete açılacağını açıkladı.


Standardı yüksek bir bina olarak inşa edilen terminal binasında hızlı bir çalışma olduğunu belirten Engin Tekintaş, çelik imalatları ve dış cephe giydirme cam imalatlarının tamamlandığını ifade etti. Binanın alt yapısını oluşturan kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı ile çevre duvarı imalatı, otopark, taksi durağı ve giriş takı çelik imalatlarının da tamamlandığını belirten Tekintaş, “Trafo binası ve su deposunun kaba imalatları da tamamlanırken bir yandan da binanın iç kesimlerin de bölme duvar imalatları ve çatıda güneş enerjisi sistemine ait ankraj çalışmaları devam ediyor. Modern ve özel bir otogar ortaya çıkıyor” dedi.


Terminalin Temmuz ayında hizmete alınmasının planlandığını kaydeden Tekintaş, “Ordu Çevre Yolu’nu açar açmaz otogarı hizmete alacağımızı söylemiştik. Çevre yolunun birinci etabı hizmete sunuldu. Bu sayede ulaşımda önemli bir rahatlama sağlandı. Öncelikle bu yatırımı ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şehir trafiğini büyük oranda rahatlatacağını düşündüğümüz Altınordu Terminalini Temmuz ayında hizmete sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.


Toplam 3 bin 177 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede ilçe minibüsleri için 8 adet kırsal terminal park alanı, 28 adet şehirlerarası otobüs park alanı, 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası yer alacak. Projenin hayata geçmesiyle kent merkezinde günlük trafik yoğunluğu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesis hayata geçecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:26
  1. doğa

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