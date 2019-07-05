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Altınordu sezona ‘Merhaba’ dedi

Spor Toto 1.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:36
Altınordu sezona ‘Merhaba’ dedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu 2019/2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.


Altınordu, 2019/2020 sezonunu hazırlıklarına bugün başladı. Öğle saatlerinde Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde bir araya gelen kırmızı-lacivertliler, Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’ne geçerek ilk antrenmanını yaptı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezonun bu ilk idmanından önce futbolcularla bir toplantı yaparak başarılar diledi.


“Sizlere çok inanıyoruz” diyen Özkan, “Sezona her zamanki gibi ligin en genç en dinamik ekibi olarak başlayacağız. Herkese önemli sorumluluklar düşüyor ve bunun bilince olduğunuzun farkındayız. Şans yanınızda olsun. Geçen sezonda emekleri olan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.


Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Samim Süloş ve yönetim kurulu üyeleri ile TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da katıldı. Sezonun ilk antrenmanında, kendilerinden kulüp bulmaları istenen Serdar Deliktaş, Enes Kubat, Murat Uçar ve David Deniz yer almadı. Dedesini kaybeden Anıl Koç’a ise bir gün izin verildi. Sezonun ilk transferi olan Engin Bekdemir, açılışta futbolculara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:36
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