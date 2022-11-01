Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki yağdı! Cuma namazı saatinde çelenk töreni...
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk koyma töreni Cuma namazı saatine denk getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlerle ilçedeki öğrenciler, etkinlik saatine tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Ekim Cuma günü, Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında çelenk koyma etkinliği düzenledi.
Etkinlik saatinin Cuma namazına denk getirilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
İlçede, Cuma namazı kılmak isteyen yönetici, öğretmen ve öğrenciler mağdur olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eleştiride bulundu.
Onur Bekyürek'in imzası ile okullara gönderilen yazı şöyle: