  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki yağdı! Cuma namazı saatinde çelenk töreni...
Gündem

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki yağdı! Cuma namazı saatinde çelenk töreni...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk koyma töreni Cuma namazı saatine denk getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlerle ilçedeki öğrenciler, etkinlik saatine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:53:00 -
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki yağdı! Cuma namazı saatinde çelenk töreni...

 Yeniakit.com.tr 

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Ekim Cuma günü, Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında çelenk koyma etkinliği düzenledi.

Etkinlik saatinin Cuma namazına denk getirilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

İlçede, Cuma namazı kılmak isteyen yönetici, öğretmen ve öğrenciler mağdur olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eleştiride bulundu.

Onur Bekyürek'in imzası ile okullara gönderilen yazı şöyle:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23