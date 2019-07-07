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Altınordu genç yeteneklerine güveniyor

Altınordu Futbol Akademisi patentli 15 genç ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli ekip, yıldız adaylarını bir altın gibi işleyecek.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:18
Altınordu genç yeteneklerine güveniyor

Altınordu Futbol Akademisi patentli 15 genç ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli ekip, yıldız adaylarını bir altın gibi işleyecek.


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi‘ni (ALFA) ’altın madeni’ olarak nitelendirerek, “Bu sezon madenimizden çıkan cevherlerin işlenip göz alıcı eserlere döndüğü bir yıl olacak” vurgusu yaptı. ALFA’daki donanım döneminin sona erdiğini, artık yazılımın başladığını vurgulayan Eroğlu, “ALFA, bizim altın madenimiz. 2012’den bu yana çıkardığımız altın cevherini, A Takım’da işleyeceğiz. Her bir gencimiz, farklı özelliklerde ve değerli parçalar olacak” dedi.


Geçen sezonu Niğde Anadolu FK’da geçiren Fatih Aktay, Musa Caner Aktaş, Egehan Gök, Onur Taha Takır, Ali Emre Yanar ve Yusuf Yalçın Arslan’ın Altınordu’ya döndüğünü, ALFA’dan Atalay Yıldırım, Mertcan Dağlı, Ravil Tagir ve Burak İnce’nin A Takım’a yükseldiğini, geçen sezonki kadrodan Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün ve Ali Mert Aydın’ın yola devam ettiğini belirten Eroğlu, “25 kişilik kadromuzun en az 15’i madenimizden çıkan altınlardan oluşuyor” diye konuştu.



ALFA yetiştirmeye devam edecek


Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ve Alican Özfesli gibi değerlerin de bu şekilde yetiştiğini sözlerine ekleyen Eroğlu, “ALFA, Avrupa’nın en ünlü kulüpleri tarafından da dikkatle takip edilen bir yapı. Kuruluş ve gelişme dönemlerimizi yedi yılda geride bıraktık. Artık kusursuz çalışan bir sistem kuruldu. ALFA yetiştirecek, biz işleyeceğiz ve her bir gencimiz Altınordu armasına olan borcunu ödedikten sonra Avrupa’nın en iyi kulüplerine doğru bir yolculuğa başlayacak” yorumunu yaptı.



Yeni sezona yeni Altınordu


Eroğlu, yeni sezonda genç, enerjik, mücadeleci, tempolu ve coşkulu bir Altınordu izletme sözü vererek, “Geride kalan yedi sezonda iki şampiyonluk yaşadık, dört kez play-off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Altınordu organizasyonundaki her birey ve her takım, görevini kusursuz bir şekilde ve sonuna kadar inançla yapar. Bu gen özelliğimizin, yeni sezonda da bizi gidebileceğimiz en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:18
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