0553 313 94 23

Altınordu - Gazişehir FK maçının ardından

Spor Toto 1.

17 Şubat 2019 Pazar 18:43
Altınordu - Gazişehir FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu’nun 1-0 Gazişehir FK’yı mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “14 maçlık önemli bir seri yakalamıştık. Geçen hafta ligin liderine yenildik. Bu maç ilk 6 için avantaj yakalayacağımız bir maçtı. Maça iyi hazırlandık. Belki eksiklerimiz vardı ama devre arası hazırlık kampında her oyuncuyu iyi hazırladık. İlk yarı topa sahip olmaya ve rakibin fiziksel temas oyununu kırmaya çalıştık. İlk yarıda golden sonra rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz rakibi kaleden uzak tutmaktı. Bir türlü pas trafiğini kuramadık. Rakip üstümüze çok adamla geldiğinde pas trafiğini yapabilseydik fark artardı. Kazanmak önemliydi. Bu moralle ilerleyen haftalarda daha iyi bir oyunla puanımızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Her takımı yenebilecek güçteyiz” dedi.



Gazişehir cephesi


Rakibe pozisyon vermeden yenildiklerini savunan Gazişehir FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. İkinci yarı oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık galip gelirdik. Maça kötü başladık. Top biz de fazla kalmadı. Rakibin ne yapacağını iyi biliyorduk ve tüm önlemlerimizi almıştık. Ceza sahası dışından gol attıktan sonra tüm maç savundular. İkinci yarı galibiyet için her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Beraberliği yakalasak maçı koparırdık. Oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunu maçın geneline yansıtamadığımız için yenildik” dedi.


Taraftarların kendisini istifaya davet ettiği hatırlatılması üzerine Altıparmak, “Taraftar tepki gösterir. 7 hafta önce de imparator diyorlardı. Onları üzdüğümüz için daha çok üzülüyoruz. Geçen haftaki müthiş galibiyetten sonra bu hafta da kazanmak isterdik. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz istek, arzu ve mücadele bizim için önemliydi. Takımı buraya biz getirdik, buradan çıkarak olan da biziz. Geçmiş yıllarda bu durumlardan çıkıp şampiyonluklar yaşadım. Hedefimizde sapma yok. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e büyük tepki: Hani kontrollü darbeydi?
    1. 15 Temmuz Meydanı'nı açan Bay Kemal'e..
    2. Voleybol: Toplu sonuç
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Maçın ardından
    5. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    6. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    7. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    8. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    9. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    14. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    15. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    16. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    17. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    18. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    19. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    21. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    22. İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman..
    23. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    24. Lise mezunları ne kadar askerlik..
    25. Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
    26. İki yıllık yüksek okul mezunları ne..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik..
    28. Kemal Özdeş: "Gole sevinirken..
    29. Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de..
    30. Terim'den sürpriz tercihler! Nedeni...
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması