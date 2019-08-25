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Altınordu - Fatih Karagümrük maçının ardından

TFF 1.

25 Ağustos 2019 Pazar 00:33
Altınordu - Fatih Karagümrük maçının ardından

TFF 1. Lig’de Fatih Karagümrük’ün deplasmanda Altınordu’yu yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


TFF 1. Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Altınordu’yu yenerken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. İkinci yarıda kaçırdıkları golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Eroğlu, “Maçın ilk 10 dakikasına iyi başlamıştık. Rakip alanda baskıyla kazandığımız toplarla etkili olduk. Sonrasında rakibin pas trafiğine engel olamadık. Tecrübeli bir takıma karşı oyunu hızlandıramadık. İkinci yarıda kaçırdığımız gol maçın kırılma anıydı. O golü atabilseydik farklı bir senaryo olabilirdi. Onların sağ tarafından pozisyonlarımız vardı ama tecrübeli bir takıma karşı ağır kaldık. İkinci yarıda kaçırdığımız gol kırılma anıydı. O gol olsa farklı bir senaryo olabilirdi. Top ayağımızdayken kaptırdığımız golle kalemizde ikinci golü gördük. Rakibimiz oyunu soğutabilen tecrübeli ayaklara sahip ve bu avantajı iyi kullandılar. Son bölümde golü bulduk. Stoperlerimizi öne gönderdik. 2 haftalık süreç geçti ve puan alamadık. Hatayspor maçında iyi ışık vermiştik. Bugün de iyi başladık ama götüremedik. Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz” dedi.



Fatih Karagümrük cephesi


Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Canel, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bunun dışında kadına şiddete dur demek istiyorum. Çalışmalarımızın karşılığında sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Golü daha erken bulabilirdik. 2-0’dan sonra da çok pozisyon bulduk. Ancak Altınordu bizi çok zorladı. Genç oyuncularıyla çok iyi pas yapıp mücadele ettiler. Biz de tecrübeli ayaklarla galip geldik. Maç maç bakıyoruz ve sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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