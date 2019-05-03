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Altınordu Belediyesi’nde ibadethane mesaisi

Altınordu Belediyesi, 92 mahallede yaptığı temizlik çalışmaları ile ilçe genelindeki ibadethaneleri Ramazan ayına hazır hale getiriyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Altınordu Belediyesi’nde ibadethane mesaisi

Altınordu Belediyesi, 92 mahallede yaptığı temizlik çalışmaları ile ilçe genelindeki ibadethaneleri Ramazan ayına hazır hale getiriyor.


Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayına sayılı günler kala ibadethanelerin temizlik işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu Belediyesi’ne bağlı olarak 10 kişiden oluşan ibadethane temizleme ekibi 92 mahallede bulunan 220 ibadethanede hummalı bir çalışma yaparak ibadethanelerin Ramazan ayında temiz olmasına imkan sunuyor.


Altınordu Belediyesi ekipleri yıl boyu periyodik olarak sürdürdüğü ibadethane temizleme işlemlerini Ramazan ayı içerisinde daha sık hale getiriyor. İbadethanelerin iç temizliklerinin yanı sıra dış temizliğine de büyük önem veren Altınordu Belediyesi ekipleri bu hizmetlere aralıksız devam ediyor.


İbadethanelerde yapılan temizliğin çok olumlu bir davranış olduğunu belirten vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken emeği geçenlere de teşekkürlerini iletiyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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